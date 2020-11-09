Fitch, Suudi Arabistan'ın kredi not görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Suudi Arabistan'ın kredi notunu "A" olarak teyit ederken, kredi not görünümünü "durağandan" "negatife" çevirdiğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A" olarak teyit edildiği belirtildi.

KREDİ NOT GÖRÜNÜMÜ "DURAĞANDAN" "NEGATİFE" ÇEVRİLDİ

Ülkenin kredi not görünümünün "durağandan" "negatife" çevrildiği bildirilen açıklamada, buna neden olarak, "koronavirüs salgını ve düşen petrol fiyatları ile hızlanan ülkenin mali ve ödemeler dengesi bilançosunda devam eden zayıflama" gösterildi.

“NET DIŞ VARLIKLARI DA 2022'DE YÜZDE 60'A DÜŞEBİLİR”

Fitch, 2019'da yüzde 4,5 olan bütçe açığının GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 12,8'e yükselmesini beklerken, 2019-2020'de GSYH'nin yüzde 72'sine denk gelen ülkenin net dış varlıklarının da 2022'de yüzde 60'a düşmesini öngörüyor.

SALGIN, PETROL FİYATLARI, ÖDEMELER DENGESİ BİLANÇOSUNDA ZAYIFLAMA GEREKÇESİYLE

Kredi derecelendirme kuruluşu, petrol üretiminde kesinti ve koronavirüs nedeniyle ekonomik faaliyetlerin azalması sonucu ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4'ün üzerinde küçüleceği öngörüsünde bulunuyor.