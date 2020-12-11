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- Fitch: Türk bankalarını 2021'de zorlu bir faaliyet ortamı bekliyor
Fitch: Türk bankalarını 2021'de zorlu bir faaliyet ortamı bekliyor
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, “2021 sektör görünümü raporunda” Türk bankalarının 2021 yılında zorlu bir faaliyet ortamıyla karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.
- REUTERS
- 11.12.2020 - 09:39
- Güncelleme : 11.12.2020 - 10:01
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, dün akşam yayınladığı 2021 sektör görünümü raporunda, salgına karşı başlatılan mali destek paketlerinin sona ermesi ve düzenleyici kurumların gevşettiği uygulamaların tekrar sıkılaşmasıyla birlikte yükselen TL faiz oranlarının Türk bankalarının aktif kalitesi üzerinde baskı yaratacağını belirtti.
“TOPARLANMA, BANKA KREDİ NOTU ÖLÇÜTLERİNİ DESTEKLEYECEK”
Fitch, aynı zamanda ekonomik toparlanmanın, para politikasında daha fazla öngörülebilirliğin ve TL'deki stabilizasyonun banka kredi notu ölçütlerini destekleyeceğine dikkat çekti.