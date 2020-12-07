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- Fitch: Türk bankalarının döviz likiditesi dış finansman için yeterli
Fitch: Türk bankalarının döviz likiditesi dış finansman için yeterli
- AA
- 07.12.2020 - 17:49
- Güncelleme : 07.12.2020 - 17:59
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yılın 3. çeyreğine dair Türk bankalarının finansal verilerinin ve bilançoların yer aldığı veri raporunu yayınladı.
"TÜRK BANKALARINDA KREDİ BÜYÜME HIZI BU YILIN 3. ÇEYREĞİNDE GEVŞEDİ"
Bankaların kredi profillerinin olası sonuçlarının da analiz edildiği raporda, Türk bankalarında kredi büyüme hızının bu yılın 3. çeyreğinde gevşediği belirtildi.
"TÜRK BANKALARINDA SORUNLU KREDİ ORANI EYLÜL AYI SONUNDA YÜZDE 4,1'E İNDİ"
Türk bankalarında sorunlu kredi oranının eylül ayı sonunda yüzde 4,1'e indiği ifade edilen raporda, çoğu bankanın çekirdek sermaye oranlarının yeterli olduğu vurgulandı.
"SALGINDA DIŞ FİNANSMANA MAKUL ORANDA ERİŞİM SÜRDÜ"
13 bankaya yer verilen Fitch raporunda, “Türk Bankacılık sektörünün döviz likiditesi kısa vadeli piyasaya duyarlı dış finansman gereksinimlerini karşılamak için yeterli. Oynak piyasa koşulları değerlendirildiğinde yeniden finansman riskleri yüksek ancak bankalar koronavirüs salgınında dış finansmana makul oranda erişimi sürdürdüler.” değerlendirmesinde bulunuldu.
Raporda, Türk bankaların döviz likiditeye ulaşmalarının Merkez Bankası'na yüksek oranda bağımlı hale geldiği ileri sürüldü.