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Fitch, Türk bankalarının raporunu yayınladı
- 29.06.2022 - 10:00
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının ilk çeyrekte içinde bulunulan tüm şartların ötesine geçerek yüksek kârlılık elde ettiğini belirtti.
Fitch'e göre, ilk çeyrekte düşük faizli ortamda güçlenen marjlar, yüksek kredi hacimleri ve enflasyonist ortamın TÜFE'ye endeksli menkul kıymetlere sağladığı kazanımların etkisiyle i yüksek kârlılık getirdi.
Bankaların sermayeleri yeterli bulundu
Fitch'in hazırladığı Türk bankalarınının ilk çeyrek değerlendirme raporunda incelenen bankaların sermayelerinin, Türk Lirası'ndaki değer kaybı, aktif kalitesindeki baskı, makro ve finansal istikrara yönelik risklere karşın; yeterli kârlılık seviyeleri, yüksek provizyonlar ve kamu bankalarındaki sermaye artışı göz önüne alındığında ancak yeterli olduğu belirtildi.
Tier 2 tahvilinde çağrı opsiyonunu kullanmama örneği önerildi
Reuters'in haberine göre, Fitch ayrıca, Garanti BBVA'nın mayıs ayında fiyatlama koşulları nedeniyle Tier 2 tahvilinde çağrı opsiyonunu kullanmadığını hatırlatarak diğer Türk bankalarının da bu örneği takip edebileceğini kaydetti.