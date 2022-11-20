Fitch, Türkiye'nin kredi notunu sabit bıraktı

Fitch Ratings, Türkiye için daha önce açıkladığı kredi notunu aynen teyit etti. Kuruluş, Türkiye'nin 2022 büyüme notunu yükseltirken gelecek yıllara ait öngörüsünü ise düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bir açıklama yaparak Türkiye'nin kredi notunu "B" ve not görünümünü "negatif" olarak teyid ederek korudu.

Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "B" ve not görünümünün "negatif" olarak teyit edildiği bildirildi.

Türkiye'nin ekonomisinin 2022 büyüme tahmini yüzde 5,2'den 5,6'ya çıktı

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6, 2023'te yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği, ortalama yıllık enflasyon tahmininin ise bu yıl için yüzde 72,5, 2023 için yüzde 59 olduğu ifade edildi.

Fitch, eylül ayında yaptığı tahminde, Türkiye'nin bu yıl yüzde 5,2, 2023'te yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

Turizm gelirlerinin beklentilerin üzerinde olmasının etkisi

AA'nın haberine göre, açıklamada, turizm gelirlerinin beklentilerin üzerinde olması ve devam eden ihracat artışının ithalattaki enerji kaynaklı yükselişi sınırlamaya yardımcı olduğu belirtilerek, cari açığın 2022'de Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 6,1'ine ve 2023'te yüzde 4,3'üne denk gelmesinin beklendiği kaydedildi.