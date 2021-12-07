Fitch'den küresel bankacılık düzenlemeleri hakkında açıklama

Fitch Ratings, küresel bankacılık düzenlemelerinin 2022'de sıkılaşacağını öngördüğünü bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2022'de küresel banka düzenlemelerinin kademeli olarak sıkılaştırılmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, gelecek yıl küresel banka düzenlemelerine ilişkin görünümün daha sıkı olmasının beklendiği aktarıldı.

"KADEMELİ OLARAK SIKILAŞACAK"

Koronavirüs salgını öncesi normlara dönüş beklentilerini yansıtacak şekilde 2022'de küresel banka düzenlemelerinin kademeli olarak sıkılaştırılmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

"DÜZENLEYİCİLERİN SİBER, İKLİM VE KRİPTO VARLIK RİSKLERİNE ODAKLANMASI BEKLENİYOR"

Açıklamada, düzenleyicilerin siber, iklim ve kripto varlık risklerine odaklanmasının beklendiğine dikkat çekilerek, pek çok gelişmekte olan piyasa için finansal istikrar riskleriyle bağlantılı makro ihtiyati politikalar ve uluslar üstü gerekliliklere bağlılığın düzenleyicilerin reform gündemlerinin ana belirleyicisi olmaya devam edeceği belirtildi.