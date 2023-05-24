Fitch'ten ABD için tüketicilerin harcamalarının kısıtlanacağı uyarısı Fitch Ratings, ABD'deki sıkı kredi standartlarının ekonomiye getireceği nokta ile ilgili endişesini açıkladı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings,​​​​​​​​​​ enflasyon nedeniyle zayıflayan tüketici güveniyle bölgesel bankalardaki stresten kaynaklı sıkı kredi standartlarının piyasalara yansımasını değerlendirdi.

Kurum, yüksek enflasyon sorunundan kaynaklanan ABD tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya katkıda bulunmasının beklendiğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, nominal ücret artışları hariç reel gelir artışının nispeten zayıf olmaya devam ettiği belirtildi.

Tüketici daha fazla tasarruf yapıyor

Tüketicilerin temmuz 2022'den bu yana aylık ortalama 88 milyar dolar veya yıllık tüketici harcamalarının yüzde 0,5'i oranında daha fazla tasarruf yapmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, ancak tahmini fazla tasarrufun ağustos 2021'deki 2,2 trilyon dolarlık zirvesinden yüzde 52 azalışla mart itibarıyla 1 trilyon dolara gerilediği kaydedildi.

Ayrıca fazla tasarruflardan sağlanan desteğin artık harcama kapasitesindeki artışın yaklaşık yüzde 20'si kadar olduğu belirtildi.

"Tasarruflardan sağlanan tüketici harcama desteği 2023'ün sonunda bitebilir"

Açıklamada, tasarruflardan sağlanan tüketici harcama desteğinin muhtemelen bu yılın son çeyreğine kadar sona ereceğine dikkat çekildi.