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    Fitch'ten ABD ve Euro Bölgesi ekonomilerinde durgunluk uyarısı

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelecek dönemde ABD ve Euro Bölgesi ekonomileri için durgunluğun öngörüldüğünü açıkladı.
    • 21.11.2022 - 15:10
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    Fitch'ten ABD ve Euro Bölgesi ekonomilerinde durgunluk uyarısı

    Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ABD ve Euro Bölgesi ekonomilerinin önümüzdeki dönemde artan enflasyon karşısında azalan tüketici talebi nedeniyle resesyona girmesinin beklendiği bildirildi.

    Doğalgaz krizi enerji fiyatlarında oynaklığı artıracak

    Euro Bölgesi’nde resesyonun ABD’den daha önce, bu yıl içerisinde başlamasının ve doğalgaz krizinin enerji fiyatlarında oynaklığı artırması nedeniyle daha ağır yaşanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, hane halklarının olası bir şoka hazırlandığı ve harcamalarını kıstığı kaydedildi.

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