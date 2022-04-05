Fiyat istikrarı için dördüncü kez toplanıldı

Fiyat istikrarı için dördüncü kez toplanıldı

Bakan Nureddin Nebati başkanlığındaki Fiyat İstikrarı Komitesi, ekonomik sorunları tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak için toplantılarına devam ediyor.

Fiyat İstikrarı Komitesi, ekonomi ile ilgili bakanlık ve birimlerin bir araya gelerek sorunlara yönelik daha sağlıklı karar alınması üzerine kuruldu.

"MART AYI ENFLASYON VERİLERİ KONUŞULACAK"

Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde ve Bakanlığın koordinasyonunda her ay düzenlenen toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki Fiyat İstikrarı Komitesi, mart ayı enflasyon verilerini, ekonomik temellerle bağdaşmayan fiyat artışlarına karşı önlemleri, enflasyon ile mücadele çalışmalarını ve gıda arz güvenliği konularını ele alıyor.

KOMİTEYİ OLUŞTURAN İSİMLER

Toplantıya; Bakan Nebati'nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katılıyor.