Petrol
107.5
-0.03%
Euro
16.08
-0.19%
Dolar
14.72
0.31%
Altın
909.33
-0.35%
Borsa
2326
0.64%
Bitcoin
676.561
0.04%
BTXN Coin
31.67
-9.51%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Fiyat istikrarı için dördüncü kez toplanıldı

    Bakan Nureddin Nebati başkanlığındaki Fiyat İstikrarı Komitesi, ekonomik sorunları tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak için toplantılarına devam ediyor.
    • AA
    • 05.04.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 18:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fiyat istikrarı için dördüncü kez toplanıldı

    Fiyat İstikrarı Komitesi, ekonomi ile ilgili bakanlık ve birimlerin bir araya gelerek sorunlara yönelik daha sağlıklı karar alınması üzerine kuruldu.

    "MART AYI ENFLASYON VERİLERİ KONUŞULACAK"

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde ve Bakanlığın koordinasyonunda her ay düzenlenen toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki Fiyat İstikrarı Komitesi, mart ayı enflasyon verilerini, ekonomik temellerle bağdaşmayan fiyat artışlarına karşı önlemleri, enflasyon ile mücadele çalışmalarını ve gıda arz güvenliği konularını ele alıyor.

    Fiyat istikrarı için dördüncü kez toplanıldı #1

    KOMİTEYİ OLUŞTURAN İSİMLER

    Toplantıya; Bakan Nebati'nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katılıyor.


    İlginizi Çekebilir

    23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2022 resmi tatil mi?
    Gündem

    23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan 2022 resmi tatil mi?

    Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı
    3. Sayfa

    Kars’ta karların erimesiyle 3 evi su bastı

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Nisan 2022: Bilet sorgulama...
    Yaşam

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Nisan 2022: Bilet sorgulama...

    Görüş Bildir