Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını yaptı

Bakan Nureddin Nebati, komite toplantısına ilişkin açıklama yaparak enflasyon risklerine karşı atılacak adımları görüştüklerini belirtti.

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

ENFLASYON RİSKLERİ ELE ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı binasında yapılan toplantıda, enflasyona ilişkin gelişmeler ve muhtemel riskler masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası ilk açıklama Bakan Nureddin Nebati'den geldi.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Nebati, "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk." ifadelerine yer verdi.