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    Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon gündemiyle toplandı

    Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısına başladı.
    • AA
    • 28.12.2021 - 13:25
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 13:36
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    Fiyat İstikrarı Komitesi enflasyon gündemiyle toplandı

    Dün itibarıyla yapılacağı ilan edilen ve enflasyonla mücadelede önemli kararlar alınması beklenen Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı başladı.

    ENFLASYONA İLİŞKİN GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlık ettiği ve Bakanlık binasında yapılan toplantıda, enflasyona ilişkin gelişmeler ve bu konudaki muhtemel risklerin masaya yatırılması bekleniyor.

    TOPLANTIYA BAKANLAR VE MERKEZ BANKASI BAŞKANI KATILIM GÖSTERDİ

    Enflasyonla mücadelede önemli kararlar alınması beklenen Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katılıyor.

    Nureddin Nebati

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