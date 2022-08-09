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    Fiyat İstikrarı Komitesi'nin altıncı toplantısı bugün

    Gıdada, temizlik ürünlerinde ve temel ihtiyaç maddelerinde fiyatlar artınca kurulan Fiyat İstikrarı Komitesi, bugün Bakan Nebati başkanlığında bir araya gelecek.
    • 09.08.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 17:03
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    Fiyat İstikrarı Komitesi'nin altıncı toplantısı bugün

    Fahiş fiyat artışına gelen önlemlerin kararlaştırıldığı Komite, tekrar bir araya geliyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak Fiyat İstikrarı Komitesinde, enflasyon ile gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler ele alınacak.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin altıncı toplantısı, bugün saat 19.00'da yapılacak.

    Enflasyon gelişmeleri konuşulacak

    AA'nın haberine göre, güncel enflasyon gelişmelerinin görüşüleceği toplantıda, enflasyona etki eden unsurlar ele alınacak, gıda ve tarımsal ürünlerde temel girdi maliyetlerindeki gelişmeler gözden geçirilerek bu alanda uygulanabilecek tedbirler değerlendirilecek.

    Nureddin Nebati


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