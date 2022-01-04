Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında saat 19.00'da gerçekleşecek.

Fiyat İstikrarı Komitesi, ilk toplantısını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında, ilgili bakanların ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla 28 Aralık 2021'de gerçekleşmişti.

KOMİTENİN GÜNDEMİ ENFLASYONLA MÜCADELE OLACAK

İkinci kez bugün saat 19.00'da toplanacak Komite'nin gündemi 2021 yılı enflasyon gelişmelerini değerlendirmek ve enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler olacak.

TOPLANTI BAKANLIKTA GERÇEKLEŞECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 19.00'da başlayacak toplantıda, 2021 yılı enflasyon gelişmeleri değerlendirilecek.

KOMİSYONUN YAPISI

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşuyor. Gerekli görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri de toplantılara davet edilebiliyor.