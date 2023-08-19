Fiyatı 12 liradan düştü! Amasya’da soğan tarlada 4 liraya kadar indi "Kırmızı altın" olarak nitelendirilen kırmızı soğanın kilosu tarlada 14 liradan 4 liraya kadar geriledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Kuru soğanın tarladaki fiyatı 1 ay önce 14 liraydı.

Türkiye’nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya’da kuru soğanın kilosu tarlada şimdi 4-6 TL arasında satılıyor.

Soğanın fiyatının bir ay içinde 14 TL’den 4 TL'ye kadar düştüğü belirtiliyor.

Amasya'da soğan hasadı aşırı sıcak altında devam ediyor.

Deniz kıyısındaki kentlere gönderiliyor

Bu dönemde turizmde yoğunluğun görüldüğü deniz kıyısındaki kentler başta olmak üzere yurdun dört bir yanına gönderilen kuru soğan, üreticiler tarafından ‘kırmızı altın’ olarak nitelendiriliyor.

Soğan ekim alanı arttı

Bir önceki yıla göre ekim alanı fazla olan soğanda aşırı yağışların etkisiyle verim düşüklüğü görüldüğünü belirten soğan üreticisi Oğuz Çelik, şöyle konuştu:

Soğan, bu yıl hasat başlarında fiyatıyla biz üreticisini sevindirdi. Şimdiyse düşüşe geçti. Kilosu tarlada 4 TL ile 6 TL arasında satılıyor.

“Soğan acı olur”

Kalite yönünden en iddialı soğanın topraklarının bereketinin de etkisiyle Amasya’da yetiştiğini söyleyen Çelik, “Soğan acı olur. Tatlısı da vardır ama aslı acı olmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.