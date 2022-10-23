Fiyatı düştü, şimdi palamut zamanı

Palamut, lezzeti ve besin değeri açısından vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

İstanbullu balıkçılar 1970’lerden bu yana en iri ve yağlı palamudun çıktığını belirtiyor.

Geçtiğimiz hafta sonu tane fiyatı 70 liraya kadar artan palamut, bu hafta sonu 35 ile 50 lira arasında tezgahta alıcı buldu.

Palamudun ucuzlamasını fırsat bilen vatandaşlar da balık tezgahlarına adeta akın etti.

Palamut sezonu 150 liradan açmıştı

Denizlerde avlanma yasağının kalkmasının ardından palamudun tane fiyatı 150 lira ile başlarken geçtiğimiz hafta sonu 70 liraya kadar düşmüştü.

“En son 1970’li yıllarda palamut, böyle irileşmişti ve yağlanmıştı”

Konu ile ilgili konuşan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, “En son 1970’li yıllarda palamut böyle irileşmişti ve yağlanmıştı. 50 yıl sonra aynı bolluk yaşandı. Vatandaşlara çok teşekkür ederim. Dün aldılar, bugün yine alıyorlar. Bu aralar palamut irileşti ve lezzetlendi. Yağlandı ve Omega3 deposu oldu. En çok palamut tavsiye ediyorum. Hamsi, istavrit, barbunya, tekir almayın. Palamut alın. Dünyada yokluk var ama palamutta bolluk var. Edirne’den Kars’a her yerde palamut satılıyor. Softaların birinci tercihi balık diyebiliriz. Çocuklar tadını çok beğeniyor ve beslenme çantalarına palamut konmasını istiyor. Soğuğu bile çok lezzetlidir.” dedi.

"Balıklar büyümüş, fiyatları güzel"

İHA'nın haberine göre, tezgahlardan balık satın alan vatandaşlardan Metin Karagüzel de “Çok şaşırdık. Balıklar büyümüş. Fiyatları da güzel. İnşallah bu şekilde seyreder ve herkes de faydalanır.” diye konuştu.