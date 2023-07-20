Fiyatları ucuzlatacak gelişme! Diyarbakır'da 150 bin tonu aşkın karpuz rekoltesi bekleniyor Pazarlarda dilimle satılan karpuz fiyatı ile el yakarken, Diyarbakır'dan 150 bin tonu aşkın karpuz rekoltesi beklentisi bildirildi. Önemli bir karpuz üreticisi olan Diyarbakır'da hasadın tamamlanması ile birlikte yurt içinde bollaşan karpuzun fiyatının düşmesi bekleniyor.

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AA

Diyarbakır, bulunduğu bölgede en güçlü karpuz üreticisi konumunda.

"Diyarbakır Karpuzu" da bereketi ve tadı ile çarşı-pazarda oldukça ünlü.

Karpuz hasadının başladığı Diyarbakır'da bu yıl, 30 bin dekar alanda 150 bin tonu aşkın verim elde edileceği öngörülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Karpuz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde kent çiftçisine yüzde 75 hibeyle dağıtılan 115 bin 505 karpuz fidesinin toprakla buluşturulduğu tarlalarda hasat başladı.

Hasat bir programla başlatıldı

Ergani ilçesine bağlı Yolköprü Mahallesi'nde, bu destekle yetiştirilen karpuzlar için hasat programı düzenlendi.

Programa katılan Vali Ali İhsan Su, üreticilerin topladıkları karpuzları kamyonlara yüklemelerine yardım etti.

Vali Su, ilin her sektörde önemli bir potansiyele sahip olduğunu, aynıca tarım sektöründe de çok ciddi potansiyele sahip olunduğunu dile getirdi.

"Dünyada karpuz üretiminde Çin'den sonra Türkiye geliyor"

"Dünyada karpuz üretiminde Çin'den sonra Türkiye geliyor." diyen Su, Diyarbakır'ın bölgede en fazla karpuz üretiminin yapıldığı il olduğunu ifade etti.

Su, Tarım ve Orman Bakanlığının ilde karpuz üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ciddi projeler yürüttüğünü, bu sene de önemli bir projenin uygulandığını kaydetti.

Çiftçilere 115 bin 505 karpuz fidesi dağıtıldı

Çiftçilere 115 bin 505 karpuz fidesi dağıtıldığını dile getiren Su, şöyle konuştu:



Şimdi o fidelerin ürünlerini alıyoruz. Bu, yaklaşık 1 milyon 155 bin liralık bir projeydi. Bunun yüzde 75'ini çiftçilerimize hibe olarak verdik. Yüzde 25 de çiftçi katkısıyla gerçekleştirildi.

"Bu sene üretim alanı genişledi, rekolte arttı"

Su, geçen yıl Türkiye'de 690 bin dekar alanda 3 milyon 394 bin ton, ilde ise 27 bin dekarı aşkın alanda 112 bin ton karpuz üretimi yapıldığını belirterek, bu sene desteklerle üretim alanının genişlediğini, rekoltenin de arttığını söyledi.

"150 bin tonun üzerinde bir üretimi inşallah gerçekleştirmiş olacağız"

Vali Su, bundan sonra da tarımsal desteklerin hem Bakanlık düzeyinde hem de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürüleceğini ifade ederek yapılan faaliyetleri şöyle aktardı: