Foça'da Ramazan Bayramı'nda deniz keyfi İzmir'in kendisine özgü bir doğası, yerleşim şekli ve mimarisi olan ilçesi Foça da Ramazan Bayramı nedeni ile doldu taştı.

İHA

Foça, Ramazan Bayramı ve eğitime verilen ara tatil ile birlikte hareketli bir dönem geçirirken, Foçalı işletmeciler yoğun talepten dolayı mutlu.

Ramazan Bayramı nedeniyle tatilde olan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek İzmir'in her bütçeye uygun tatil imkanı olan Foça ilçesine akın etti.

Sabah saatlerinde sakin olan Foça, öğleden sonra hareketlendi ve trafik yoğunluğu yaşandı.

Foça'da işletmeciler bayram yoğunluğunun bir gösterge olduğunu söylüyor.

"Bu yıl turizm yoğun geçecek"

İşletmecilere göre, pandemi ve depremler nedeniyle psikolojik olarak rahatlamak isteyen vatandaşların turizm sezonunda yoğunluk oluşturacağını ifade etti.

"Çok kalabalık"

Foçalı kafe işletmecisi Emine Caner, "Geçen sezona göre bu sezon daha yoğun olacak gibi görünüyor. Foça'ya yoğun talep var. Çok kalabalık. Bunun devamını diliyoruz" dedi.

"Bu kadar yüksek bir yoğunluk beklemiyorduk"

Restoran işletmecisi Ergin Çimen ise şöyle konuştu:

Sezon itibarıyla beklentimiz yüksek. Ülke olarak sıkıntılar yaşadık. Pandemi, deprem ve doğal afetler gibi büyük sıkıntılar yaşandı. Psikolojik olarak toplumun rahatlama ihtiyacı var. O yüzden ciddi bir potansiyel bekliyoruz. Ekonominin iyiye gideceğine inanıyoruz. Tüm esnaf arkadaşlar sezona hazırız. Bayram yoğunluğunu gördük. Bu kadar yüksek bir yoğunluk beklemiyorduk.

"İnsanların turizmden beklentisi oldukça yüksek"

Foçalı işletmeci İbrahim Dirik de bölgenin epey rağbet gördüğünü aktararak şöyle konuştu: