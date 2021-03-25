Foça’da yazlık fiyatları yarı yarıya arttı

İzmir’in Foça ilçesinde, şubat itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık yazlık konutların fiyatlarında yüzde 50’ye yakın bir artış olduğu ve aylık kiralama ücretlerinin yükseldiği belirtildi.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Buna ek olarak izalasyonun daha sağlıklı olduğu yazlık bölgelerdeki emlaklar daha fazla değerlendi.

İzmir’in Foça ilçesinde, şubat itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık yazlık konutların fiyatlarında yüzde 50’ye yakın bir artış olmasının yanı sıra aylık kiralama ücretlerinin de en düşük 1.500 lira civarında seyrettiği bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Şubat ayı verilerine göre ilk defa satılan konutlar sıralamasında İstanbul 4 bin 510 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u bin 716 konut satışı ile Ankara ve bin 335 konut satışı ile İzmir izledi. İkinci el konut satışlarında İzmir’de 3 bin 324 konut satışı oldu.

"FİYAT ARTIŞI OLDU, PİYASA DURGUN"

Foça ilçesinde gayrimenkul danışmanı olarak faaliyet gösteren Adem Karataş, “Doğal güzellikleri, denizi ve sakinliğiyle öne çıkan Foça’da satılık konut fiyatlarında artış olmasına rağmen piyasada durgunluk yaşanıyor. Konut kredisi faizlerinin biraz aşağılara inmesi gerekir. Koronavirüs salgını nedeni ile insanların kalabalık şehirlerden uzaklaşması ve yaşam şekillerini değiştirmek isteyenlerin yazlık evlere talebi artınca fiyatlar da haliyle yükseldi. Konumuna göre 2 oda 1 salon ev fiyatları 400 bin liradan başlıyor. 1+1 ev fiyatları 300 bin liradan başlıyor." dedi.

KİRA FİYATLARI DA ARTIŞ GÖSTERDİ

Konut fiyatlarındaki artışın etkisi kira fiyatlarına da yansıdı. Geçen yıla göre bölgede kira fiyatlarında yüzde 35 ile 40 arasında artış olduğunu ifade eden Karataş, pandemi ve depreminin ev fiyatları ve kira fiyatlarında etkili olduğunu söyledi. Karataş, "Foça bölgesinde kira fiyatları eşyalı ve eşyasız olmak üzere değişkenlik gösteriyor. Deniz mesafesi ve şehir merkezi gibi konumlara göre kira fiyatları eşyasız dairelerde en düşük 1.500 liradan kiralanıyor. Eşyalı daireler yaz sezonunun yaklaşması ile 2 bin liradan başlıyor ve sezonluk fiyatlar geçen seneye göre yüzde 40-50 civarında arttı." diye konuştu.