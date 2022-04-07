Forbes listesine giren en zengin 20 Türk

Forbes'in dünyanın en zenginlerini sıraladığı listede Murat Ülker, Hamdi Ulukaya ve Ferit Şahenk en zengin ilk üç Türk olarak yer aldı.

Forbes dergisi, 2022'nin en zenginlerini derlediği listesini yayınladı.

ABD merkezli dünyanın en prestijli iş dünyası dergisi olan Forbes listesinin ilk sıralarında ABD'li Elon Musk ve Jeff Bezos gibi zenginler yer alırken listeye giren Türkler de dikkat çekti.

Forbes listesinde en zengin 20 Türk

Türkler listeye dünya sıralamasına 601. sıradan girse de varlık olarak bakıldığında en yüksek varlık kaydı 4,7 milyar dolarla Murat Ülker'in oldu.

Ülker, listeye en zengin Türk olarak girdi.

İkinci sıraya ise 2.4 milyar dolarla Hamdi Ulukaya yerleşti.

Genel listede 1292'nci sırada yer alan Ulukaya'yı, Ferit Şahenk 2,4 milyar dolarla en zengin üçüncü Türk olarak takip ederken bu iki ismin varlıklarını küsüratlar belirledi.

Listenin geri kalanında şu isimler yer aldı: