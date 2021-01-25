Fosil yakıt şirketlerinin hisseleri dibe vurdu

Koronavirüs salgını dünyadaki enerji dengelerini değiştirdi ve birimlerin arasındaki farkı açtı.

Fosil yakıt şirketlerinin hisse değeri koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik kriz ve petrol fiyatlarındaki düşüşle dibe vururken, salgın döneminin parlayan yıldızı temiz enerji oldu.

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) verilerine göre, enerji sektörü geçen yılı Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi'nde son sırada tamamladı.

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ ŞİRKETLERİN DEĞERİ DÜŞTÜ

Söz konusu endeks 2020'de yüzde 18 yükselirken, enerji sektöründeki şirketlerin değeri ortalama yüzde 30 geriledi.

Petrol fiyatlarının varil başına 23 dolara kadar indiği bu dönemde, en fazla değer kaybeden şirketlerin başında petrol şirketleri geldi. Dünyanın halka arz edilmiş en büyük şirketi olan ExxonMobil'in hisse senedi değerlerinde yaşanan yüzde 40 düşüşün ardından şirket, 31 Aralık'ta Dow Jones Endüstri Ortalaması Endeksi'nden çıkarıldı.

Geçen yıl BP'nin hisse değeri yüzde 45,9, Shell'in yüzde 44,1, Chevron'un yüzde 30 ve Total'in yüzde 28,3 geriledi.

AMERİKA'DA İFLAS BAŞVURULARI 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy tarafından yapılan analize göre, Kuzey Amerika'daki petrol ve doğalgaz şirketlerinin 2020'de bankalara yaptığı iflas başvuruları 100 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kuzey Amerika'daki kaya gazı endüstrisinin 10 yıldan fazla süredir devam eden finansal performansı, salgınla birlikte daha kırılgan hale geldi. Kaya petrolü ve gazı üreticileri yaşadıkları finansal kriz nedeniyle sermaye harcamalarını geçen yıl 2019'a göre yüzde 45 kısmak zorunda kaldı. Harcamalardaki kesintiye rağmen en az 27 şirket, zarar etmekten kurtulamadı.

BIDEN'IN ZAFERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ŞİRKETLERİNE GÜVENİ ARTIRDI

ABD'de Joe Biden'ın seçimleri kazanacağına yönelik öngörüler ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın kabulü, yatırımcıların temiz enerji stoklarına güvenini artırdı. Biden'ın yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomik kalkınma planı ve Avrupa Birliği'nin 750 milyar euro değerindeki kurtarma fonunun yüzde 30'unu yeşil enerjiye ayırması, yenilenebilir enerji şirketlerinin piyasa değerini yükselten en önemli gelişmeler arasında yer aldı.

10 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ

Dünyadaki elektrikli araç sayısının 2020 sonu itibarıyla 10 milyona ulaşacağını öngören Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, elektrikli araç satışları salgın döneminde diğer tüm yolcu tipi araçlarından daha iyi performans gösterecek.

Elektrikli araç pazarının en önemli oyuncusu Tesla, 2020'de S&P 500'de geleneksel otomotiv şirketleri ve petrol devlerini geride bıraktı. Şirketin hisseleri 31 Aralık 2020 itibarıyla yüzde 740 yükseldi ve Tesla'nın piyasa değeri dünyadaki en büyük 9 otomobil üreticisinin toplam değerinin üzerine çıktı.

Öte yandan, 7 Ocak 2021 itibarıyla ise Tesla'nın piyasa değeri 800 milyar doları aştı ve dünyanın en değerli 5'inci şirketi haline geldi. Tesla, böylece ExxonMobil, Chevron, Shell, Total, BP ve Eni'nin toplam piyasa değerini de geride bıraktı. ​​​​​​​