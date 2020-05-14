Frankfurt Havalimanı’nın yolcu sayısı yüzde 45,7 azaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nın, bu yılın ocak-nisan döneminde ağırladığı yolcu sayısı 11.3 milyona geriledi.

Koronavirüs, hava taşımacılığını olumsuz etkiliyor.

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firması, resmi internet sitesinden, Frankfurt Havalimanı'nın ve işlettiği diğer havalimanlarının ocak-nisan dönemine ve nisan ayına ilişkin ziyaretçi rakamlarını açıkladı.

FRANKFURT'TA YOLCU SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Almanya’nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı’nın ağırladığı yolcu sayısı, koronavirüs sebebiyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının etkisiyle bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 azalarak 11.3 milyona geriledi.

YÜZDE 96,9'LUK AZALMA

Nisan ayında yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,9 azalarak, 188 bine düştü.

Salgın nedeniyle küresel ekonominin zayıf seyretmesinden dolayı ocak-nisan döneminde havalimanının yük trafiği ise yüzde 13,4 azalarak yaklaşık 586 bin tona geriledi.

UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 36,6 DÜŞTÜ

Frankfurt Havalimanı’nın ocak-nisan döneminde toplam uçak trafiği de yüzde 36,6 düşüşle, 101 bin 598’e indi.

Bu arada Fraport'un uluslararası portföyündeki havalimanlarından Peru Lima Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Rusya'nın St Petersburg Pulkovo Havalimanı’nda nisanda yolcu sayısı 2019’un nisan ayına göre yüzde 92,1 ile yüzde 99,9 arasında azaldı.

Öte yandan, şirketin Çin'deki Xi Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı nisanda yıllık yüzde 64,1 düşerek, yaklaşık 1.4 milyon oldu.