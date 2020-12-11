Fransa bütçe açığını ve borçlarını yukarı doğru revize etti

Fransa bütçe açığını ve borçlarını yukarı doğru revize etti

Küresel ekonominin koronavirüs salgını karşısında verdiği zorlu sınava düşen vergi gelirleri ile birlikte Fransa da dahil. Fransa'da bütçe açığının 2021’de GSYH’nin yüzde 8,5’ine ulaşması bekleniyor.

Fransız hükümeti, düşen vergi gelirleri ve koronavirüs krizinde sağlanan teşvikler nedeniyle gelecek yıl için kamu bütçe açığını ve borçlarını yukarı doğru revize ettiğini duyurdu.

Fransa Kamu Harcamaları İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Olivier Dussopt, yaptığı açıklamada, gelecek yıl bütçe açığının ülkenin Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 8,5’ine ulaşmasını beklediklerini belirtti.

EYLÜLDEKİ TAHMİNİ YÜZDE 6,7 İDİ

Fransa'da hükümet eylülde açıkladığı tahminlerde 2021’de bütçe açığının yüzde 6,7 olacağını bildirmişti.

RAKAMLAR, AB İSTİKRAR PARTI’NA UYUMLU DEĞİL

Avrupa Birliği’nin (AB) İstikrar Paktı'na göre, AB üyesi ülkelerin bütçe açığının GSYH'nin yüzde 3'ünü aşmaması gerekiyor.

2021 KAMU BORCUNUN GSYH'YE ORANI ARTTI

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Fransa'nın borç stoku konusunda uyarılarda bulunarak, gelecek yıl kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 122,4’e yükseleceğini bildirdi. Hükümetin eylüldeki tahmininde bu oranın 2021’de yüzde 116,4 olacağı yönündeydi.

Fransa hükümeti bu yıl için GSYH küçülme tahminini yüzde 11’de ve gelecek yıl genişleme tahminini yüzde 6'de korudu.