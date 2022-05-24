Fransa Maliye Bakanı Le Maire: Enflasyonun sorumlusu fosil yakıtlar

Avrupa'da yükselen enflasyonu artıran en önemli faktör olarak öne çıkan fosil yakıtlar, Fransa Maliye Bakanı'nın da gündeminde.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısının bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Le Maire, basına yaptığı açıklamada, gerçekleşen toplantıda ilk olarak Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkilerinin görüşüldüğüne işaret etti.

"Şimdi zor bir döneme giriyoruz"

Le Maire, "Şimdi çok zor bir döneme giriyoruz. Bunun hepimiz farkındayız." ifadesini kullandı.

"Enflasyonla mücadele bir numaralı öncelik"

AA'nın haberine göre, Le Maire, enflasyonun geri döndüğünü ve bununla birlikte arz sıkıntıları da yaşandığını anımsatarak, "Enflasyonla mücadele AB üyesi 27 ülke için bir numaralı önceliktir. Bu konu hakkında uzun süre fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

"Yoksul haneler desteklenmeli"

Le Maire, doğalgaz, elektrik, benzin ve gıdadaki fiyat artışlarından en fazla zarar gören vatandaşlar ve yoksul hanelerin hızla desteklenmesinin önemini vurgulayarak, söz konusu desteklerin enflasyon düştüğünde ise kaldırılması gerekeceğini anlattı.

Enflasyonun yüzde 60'ı fosil enerji fiyatlarındaki artıştan

Yenilenebilir ve karbon bazlı olmayan enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirten Le Maire, "Bugünkü enflasyonun yüzde 60'ı fosil enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Le Maire, fosil enerji kaynaklarından kurtulmanın enflasyona karşı mücadeleye yardımcı olacağını söyledi.

AB Komisyonu'nun üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran Birlik mali kurallarının 2024'e kadar uygulanmamasını içeren teklifini de değerlendirdiklerini anlatan Le Maire, "Bu karar bize desteğe ihtiyaç duyabilecek tüm yurttaşlarımıza geçici ve hedefe yönelik yardım sağlamak için gerekli alanı sağlıyor." dedi.