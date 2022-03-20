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    Fransa, Rusya'nın 22 milyar euroluk varlığını dondurdu

    Ekonomi Bakanı Le Maire, Moskova yönetimine karşı attıkları adımın ayrıntılarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 17:27
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    Fransa, Rusya'nın 22 milyar euroluk varlığını dondurdu

    Rusya, Avrupa ülkeleri tarafından ekonomik yaptırımlara maruz bırakılmaya devam ediyor.

    Fransız makamları, Rusya Merkez Bankası'nın ülkedeki fonlarını dondurdu.

    RUS VARLIKLARINA EL KONULDU

    Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, RTL radyosunda katıldığı yayında, "Rusya Merkez Bankası'nın 22 milyar euroluk varlığını dondurduk. Ayrıca Fransız işletmelerindeki 150 milyon euro değerindeki kişilerin hesaplarındaki fonları dondurduk." dedi.

    Fransız topraklarında yaklaşık 30 Rus vatandaşına ait "yarım milyar euro" değerindeki mülke de el konulduğunu belirten Le Maire, 150 milyon euro değerindeki iki yatın da kontrollerinde olduğunu söyledi.

    "HEDEFİMİZ SATIŞ İŞLEMİNİN ÖNÜNE GEÇMEK"

    Le Maire, 22 milyar euro değerindeki varlığın yanı sıra daha önce ülke topraklarında toplam değeri 1.8 milyar euro olan Rus iş insanlarına ait varlıklara el koyduklarını kaydetti.

    Varlıkların dondurulması hamlesine açıklık getiren Fransız Bakan, "Mesele, sahiplerinin onu satmasını veya kâr elde etmek için kullanmasını engellemek." diye konuştu.

    Fransa, Rusya nın 22 milyar euroluk varlığını dondurdu #1


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