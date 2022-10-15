Fransa'da akaryakıt krizi pazarcıları vurdu

Fransa'da pazarcıların, ürünlerini pazara uzun yolları kat ederek ulaştırdığı için akaryakıt krizi edeni ile maliyetleri arttı.

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, ülkedeki akaryakıt krizinin etkileri pazarlara kadar uzandı. Haberde Lourmarin pazar esnafının gelecek hafta için endişelendiğine işaret edildi.

Fransa'da akaryakıt krizi, maliyetleri artırdığı için pazar pazar dolaşarak tezgah açan esnafın kazancını azalttı.

Yüzde 40'lık ciro kaybı

Pazarcılar pazara mal getiremediği gibi müşterilerin de gelmemesi esnafa son günlerde yüzde 40'lık bir ciro kaybı yaşattı.

Pazarcılar endişesini dile getirirken belirli tarih ve yerlerde tezgah açamayacak durumda olduklarını aktardı.

Pazardaki tüm esnaf tezgah açamadı

Fransa'nın güneyindeki Vaucluse vilayetindeki Lourmarin pazarında bulunan 170 tezgahtan 150'sinin açık olduğu ve esnafın araçlarıyla uzun mesafe yol katettiği aktarılan haberde, bu mesafenin kimi zaman haftada 400 kilometreye denk gelebildiği kaydedildi.

"Dizel olmazsa pazar da olmayacak"

Simon isimli Lourmarin'deki esnaf, "Endişe verici, yarın gerçekten dizel olmazsa müşteri olmayacak, pazar olmayacak." dedi.

Haberde, akaryakıt kıtlığının pazara yansıdığı, insanların arabalarını kullanmaktan çekindiği ve pazarda daha az müşteri olduğu kaydedildi.

AA'nın haberine göre, bu durumun bazı esnafa son günlerde yüzde 40'lık bir ciro kaybı olarak yansıdığı bilgisi paylaşıldı.