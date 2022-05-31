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- Fransa'da enflasyon mayıs ayında da rekor kırdı
Fransa'da enflasyon mayıs ayında da rekor kırdı
- 31.05.2022 - 10:56
- Güncelleme : 31.05.2022 - 11:09
Fransa'da enflasyon Almanya ve İspanya'da olduğu gibi rekor yükselişini sürdürdü.
Yüzde 5.8 arttı
INSEE tarafından açıklanan verilere göre; mayıs ayında AB uyumlu tüketici fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 arttı. Yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 5,4 olmuştu.
Artan enerji ve gıda maliyetleri enflasyondaki yükselişi tetikledi.
Beklenti 5,6 seviyesindeydi
Ekonomistler, mayıs ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 5,6 artmasını bekliyorlardı.
Fransa'da ulusal tüketici fiyat endeksi ise mayıs ayında yıllık yüzde 5,2 arttı. Nisan ayında yıllık artış yüzde 5,2 olmuştu. Mayıs ayı enflasyon, Eylül 1985'te bu yana görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.
Avrupa ülkelerinde enflasyon rekor seviyede
Dün Almanya ve İspanya'da açıklanan veriler de enflasyonun yeni rekor seviyelere yükseldiğini göstermişti.