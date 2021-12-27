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    Fransa’da işsizlik kasımda geriledi

    Fransa’da işsizlik, kasım ayında yüzde 1,7 azalarak üst üste 7 ay gerilemiş oldu.
    • AA
    • 27.12.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 17:32
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    Fransa’da işsizlik kasımda geriledi

    İşsizlik, koronavirüs salgını ile birlikte gelişmiş ekonomilerin de sorunu haline geldi. Bu nedenle ülkelerin açıkladığı işsizlik verileri merakla takip ediliyor.

    Fransa Çalışma Bakanlığı'na bağlı Araştırma, Çalışma ve İstatistik Direktörlüğü, kasım ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı.

    Buna göre, Fransa'da kasım ayında son bir ayda hiçbir işte çalışmayanların sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,7 veya 55 bin 800 kişi geriledi.

    FRANSA’DA İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 321 BİN 400 KİŞİ

    Bu kategorideki işsiz sayısı 2020 sonunda 3 milyon 816 bin 700 iken, 2021 kasım ayında 3 milyon 321 bin 400’e düştü. Böylece ülke genelinde işsizlik art arda 7 ay gerilemiş oldu.

    Fransa’da işsizlik kasımda geriledi #1

    KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SAYISI ARTTI

    Diğer yandan, son bir ay içerisinde kısmi süreli çalışanların sayısı yüzde 0,7 veya 16 bin 100 kişi arttı.

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