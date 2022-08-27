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    Fransa'da kuraklık patatesi vurdu

    Bu yaz yaşanan hava sıcaklıkları insanların hayatına mal olurken tarım üretimini ve verimini de olumsuz etkiliyor. Özellikle sıcaktan kavrulan Avrupa'da yaşananlar, tarım ürünleri hasadına da yansıdı.
    • 27.08.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 17:08
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    Fransa'da kuraklık patatesi vurdu

    Tüm Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da aşırı sıcaklıklar nedeni ile tarihi kuraklık yaşanıyor.

    Fransa'da bu yılki kuraklık nedeniyle patates hasadının en az yüzde 20 azalarak son 20 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

    En büyük gıda ihracat ürünü olumsuz etkilendi

    France Bleu'nün haberine göre, kuraklık, ülkenin en büyük gıda ihracat kalemlerinden biri olan patatesin hasadında "felakete" yol açtı.

    Fransa Ulusal Patates Üreticileri Birliği'nden (UNPT) yapılan açıklamada, kuraklığın yol açtığı nedenlerle bu yıl patates hasadının en az yüzde 20 azalarak son 20 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

    Kayıp 200 milyon eurodan fazla

    Üreticinin kaybının 200 milyon eurodan fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, UNPT'nin Fransa'nın "dünyanın önde gelen patates ihracatçısı konumunu koruması ve önlemler alınması için" Tarım Bakanı ile "acil görüşme" talebinde bulunduğu belirtildi.

    patates

    1,5 milyon ton hasat kaybı

    Açıklamada, bu yılki hasadın en az 1,5 milyon ton düşeceği, üreticilerin kaybının yüzde 30'u geçerek yüzde 50 civarında olabileceği uyarısı yapıldı.

    "Patates fiyatları artacak"

    AA'nın haberine göre, öte yandan, patates hasadındaki yüksek düşüş nedeniyle fiyatların tavan yapacağı ifade ediliyor.


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