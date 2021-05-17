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    Fransa’dan Sudan’a 1.5 milyar dolarlık kredi desteği

    Fransa hükümeti, IMF'ye olan borçlarını ödeyebilmesi için Sudan’a maddi destek sağlama kararı aldı.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 16:18
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    Fransa’dan Sudan’a 1.5 milyar dolarlık kredi desteği

    Fransa, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) borcunu ödeyebilmesi için Sudan hükümetine 1 milyar 500 milyon dolarlık kredi sağlama kararı aldı.

    YARDIM AÇIKLAMASINI MACRON YAPACAK

    Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, konuya ilişkin açıklamasında, Sudan’a 1 milyar 500 milyon dolarlık kredi sağlama kararı aldıklarını açıkladı. Le Maire, “Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilerleyen saatlerde Sudan’a kredi sağlanacağını doğrulayan açıklamayı yapacak.” dedi.

    Emmanuel Macron

    (Emmanuel Macron)

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