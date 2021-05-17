Fransa’dan Sudan’a 1.5 milyar dolarlık kredi desteği

Fransa’dan Sudan’a 1.5 milyar dolarlık kredi desteği

Fransa hükümeti, IMF'ye olan borçlarını ödeyebilmesi için Sudan’a maddi destek sağlama kararı aldı.

Fransa, Uluslararası Para Fonu’na (IMF) borcunu ödeyebilmesi için Sudan hükümetine 1 milyar 500 milyon dolarlık kredi sağlama kararı aldı.

YARDIM AÇIKLAMASINI MACRON YAPACAK

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, konuya ilişkin açıklamasında, Sudan’a 1 milyar 500 milyon dolarlık kredi sağlama kararı aldıklarını açıkladı. Le Maire, “Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilerleyen saatlerde Sudan’a kredi sağlanacağını doğrulayan açıklamayı yapacak.” dedi.

(Emmanuel Macron)