Fransızlar ısınmak için soba kuruyor

Fransızlar ısınmak için soba kuruyor

Avrupa'daki enerji krizende doğalgaza erişim azalınca ülkelerde alternatif yakıtlar gündeme gelmeye başladı. Fransızların da enerji krizi nedeniyle talaşlı ısıtmaya yöneldi gözlendi.

Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği zorluklarda en önemlisi enerji krizinin artması şeklinde kendisini gösterdi.

Doğalgaz fiyatının artması ve doğalgazı taşıyan borularındaki kısıtlamalar Avrupaülkelerini yeni arayışlara yöneltti.

Talaş yakıtta talep patlaması yaşandı

Fransa'da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle halkın odun sobalarına yöneldiği ve talaş yakıtta talep patlaması yaşandığı belirtildi.

Federasyon açıkladı

Ülke basınının Fransa, Yanıcı Madde, Yakıt ve Isıtma Federasyonu'nun açıklamasına dayandırdığı haberde, ülkede, yakacak olarak odun talaşına yönelik yüksek bir talep yaşandığı kaydedildi.

Fransızlar odun stoku yapıyor

Federasyonun taleplerin yüksek olması nedeniyle büyük bir arz açığının yaşanmasından endişe etmeye başladığına dikkati çekilen haberde, "Enerji kıtlığı korkusu tüketicileri kış gelmeden oduna akın etmeye ve odun stoku yapmaya yöneltti." ifadesi kullanıldı.

Düzenli müşterilere öncelik tanınacak

Federasyonun kışın şiddetli geçmesine ve talebin büyüklüğüne bağlı olarak düzenli müşterilerine öncelik tanıma yoluna gideceği belirtildi.

"Soba kurmayı ertelemeyin" çağrısı

Federasyon henüz soba kurulumunu yapmayanlara daha fala ertelemeyin çağrısı yaptı.

Doğalgaz fiyatında rekor bekleniyor

Fransız basını, Rus gazı kesintisi ve enerji kıtlığı nedeniyle ülkede 2023'ten itibaren saat/megavat bazında gösterge elektrik fiyatının 1.075 euroyu görerek tarihi bir rekor kıracağını yazdı.