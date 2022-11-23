FTX: Önemli miktarda kripto varlık kayboldu

Şirketin avukatı, eyalet mahkemesinde, kripto varlıkların akıbetiyle ilgili konuştu.

Kripto para borsası FTX'ten, iflas başvurusu sonrası kritik bir açıklama yapıldı.

FTX'in yeni yönetiminin avukatı James Bromley, "FTX, deneyimsiz ve bilgisiz kişilerin kontrolündeydi. Bunların bazıları veya tamamı işlevsel bir şekilde çalışamayan kişilerdi." dedi.

Varlıkların önemli bir kısmı kayboldu ya da çalındı

Bromley, Delaware eyaletindeki iflas mahkemesindeki ilk duruşmada, çöken borsaya dair konuştu.

Mahkemede yapılan açıklamada, FTX'in varlıklarının önemli bir kısmının ya "kaybolduğu ya da çalındığı" belirtildi.

İflasın perde arkası inceleniyor

Şirketin göreve gelen yeni idarecileri, iflasın arka yüzünü araştırmak için işe koyuldu.

Ayrıca New York'taki savcılar ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şirketin çöküşünü inceliyor.

Avukat Bromley, iflas ettiğinde başlayan ve devam eden siber saldırıların hedefi olan FTX'in, gelecekteki bilgisayar korsanlığından korunmak için yeni iç kontroller başlattığını anlattı.

"Bankman-Fried'in kişisel derebeyliği olarak yönetiliyordu"

Aynı avukat, istifa eden CEO Sam Bankman-Fried'i eleştirirken, "Burada sahip olduğumuz dünya çapında, uluslararası bir kuruluştur, ancak Bankman-Fried'in kişisel bir derebeyliği olarak yönetiliyordu." diye konuştu.

FTX'in çöküşü, "dünya çapındaki kurumsal varlıkların tarihindeki en ani ve zor çöküşlerden biri" olarak nitelendirildi.