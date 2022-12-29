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    FTX'in, 200 milyon dolarlık müşteri parasını yönlendirdiği ortaya çıktı

    Çöken borsayla ilgili her geçen gün yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Müşteri fonlarıyla 100 milyon dolarlık iki girişim yatırımı yapıldığı belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 10:54
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    FTX'in, 200 milyon dolarlık müşteri parasını yönlendirdiği ortaya çıktı

    Kripto para borsası FTX'in iflasının ardından borsanın eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Bahamalar'da yakalandı.

    250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılan Bankman-Fried ve diğer FTX yöneticilerinin, yine Bankman-Fried'ın kurduğu kripto para ticaret şirketi Alameda Research'ten milyarlarca dolarlık gizli kredi aldığı belirlenmişti.

    200 milyon doları yönlendirdiler

    Son olarak FTX'in, iki girişim anlaşması için yatırımcıların 200 milyon dolarlık parasını yönlendirdiği ortaya çıktı.

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun tespit ettiği durumla ilgili olarak CNBC'nin haberinde, "FTX ve eski CEO Sam Bankman-Fried, bir FTX yan kuruluşu aracılığıyla müşteri fonlarını kullanarak 100 milyon dolarlık iki girişim yatırımı yaptı." denildi.

    Geri ödemelerle ilgili soru işareti

    Anlaşmaların, FTX iflas avukatları ve bireysel müşteriler için olası geri ödemeler veya devirler hakkında soru işaretleri uyandırdığı belirtildi.

    FTX in, 200 milyon dolarlık müşteri parasını yönlendirdiği ortaya çıktı #1

    Krediyi gizleyen bilançolar hazırladılar

    Manhattan federal mahkemesinde Yargıç Ronnie Abrams'a konuşan Alameda'nın eski CEO'su Caroline Ellison, "Alameda'nın borçlanma boyutunu ve FTX yöneticilerine ve ilgili taraflara verdiği milyarlarca dolarlık krediyi gizleyen belirli üç aylık bilançolar hazırladık." demişti.

    FTX in, 200 milyon dolarlık müşteri parasını yönlendirdiği ortaya çıktı #2


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