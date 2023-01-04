FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried: Kimseyi dolandırmadım

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun suçladığı Bankman-Fried, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

İflas eden kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried ile ilgili dava süreci devam ediyor.

Bankman-Fried, dolandırıcılık, kara para aklama gibi 8 ayrı suçtan yargılanıyor.

Dolandırıcılık planlarını reddetti

New York Güney Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada savunmasını sunan Bankman-Fried, suçlamaları reddetti. 30 yaşındaki şüpheli isim, kimseyi dolandırmadığını öne sürdü.

SEC'in Bankman-Fried'a yönelttiği suçlama

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bankman-Fried'ı yatırımcıları dolandırmak üzere plan yapmakla suçluyor.

Bankman-Fried, daha önceki açıklamasında suç işlediğini düşünmediğini söylerken, "Hiçbir zaman dolandırıcılık yapmaya çalışmadım." demişti.

FTX'in karşılaştığı iflas

FTX, geçen yıl kasım başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

FTX'in 11 Kasım 2022'de ABD'de iflas süreci başlattığı, şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried’in de istifa ettiği açıklanmıştı.

Sam Bankman-Fried, 12 Aralık 2022'de ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı.

250 milyon dolarlık kefalet

AA'nın haberine göre, ABD'de federal savcılar, Bankman-Fried hakkında dolandırıcılık, finans yasalarını ihlal ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı.

ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'in duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.