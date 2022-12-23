Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili düzenlemede son aşamaya gelindi. EYT kapsamındaki kişilerin sayısal yoğunluğu ve bu kişilerin her birinin çalışma yıllarının hesaplanmasındaki zorluklar gibi gerekçelerle çalışmanın içeriğinin tam olarak açıklanma tarihi uzatıldı. EYT'liler için bir noktada çalışma yılı ve primi netlik kazanırken, yaş konusu belirsizliğini koruyor.

Fuat Oktay, EYT için tarih verdi



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da kamuoyunu meşgul eden EYT ilgili düzenlemesi için tarih vererek, sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşacağını aktardı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak"



AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada konuşan Fuat Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak." açıklamasında bulundu.

Fuat Oktay: EYT'yi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz VİDEO



"2023’e bu konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da EYT'yle ilgili yaptığı son açıklamada, "2023’e bu konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız." demişti.