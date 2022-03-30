Fuat Oktay, Türkiye-Romanya 27'nci Dönem KEK Toplantısı'na katılıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın İstanbul'da yapılacak Türkiye-Romanya 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılacak.

Türkiye-Romanya 27. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı, yarın İstanbul'da yapılacak.

İKİ ÜLKE ARASINDA İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret, sanayi, enerji, tarım ve orman, ulaştırma ve turizm sektörleriyle ilgili imza törenine katılacak.

ORTAK BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Program kapsamında Türk-Romen İş Forumu Açılış Töreni konuşmasını gerçekleştirecek olan Oktay, ardından Romanya Başbakan Yardımcısı Mihai Grindeanu onuruna resmi öğlen yemeği verecek. İki ülke arasındaki ilişkilere hız kazandırması hedeflenen ticaret, sanayi, enerji, ulaştırma, tarım ve orman, turizm sektörleriyle ilgili imzalanacak protokollerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ortak basın toplantısında konuşacak.