Fuat Oktay: Türkiye'ye 15 milyar doların üzerinde portföy girişi oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, son aylarda Trkiye'ye yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile birlikte Ankara'da Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'na katıldı.

Oktay burada açıklamalarda bulundu.

Yapılan toplantının ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını söyleyen Oktay, iki ülkenin sadece kanıyla canıyla kardeş olmadığını, en önemli siyasi ortağı, önde gelen ticari partneri, ve yatırımcısı olduğunu söyledi.

"HEDEFİMİZ İŞ İNSANLARINA ALTERNATİF SUNMAK"

Hedeflerinin salgın nedeniyle yavaş seyreden küresel ekonomik büyüme karşısında iki ülke iş insanlarına alternatifler bulmak olduğunu ifade eden Oktay, "Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'dan sökülüp atılması, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü sahada bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Nahçıvan ile Azerbaycan arasında planlanan koridorun açılmasıyla Bakü, Orta Asya bölgesinde önemli lojistik merkez haline gelir." dedi.