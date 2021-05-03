Fukuşima santralini işleten TEPCO'dan ‘işlenmiş atık su’ taahhüdü

Fukuşima santraldeki işlenmiş atık suyun denize salıverilmesi konusu gündemdeyken, santrali işleten TEPCO'ya yeni atanan Başkan Kobayaşi, "işlenmiş atık su" taahhüdünde bulundu.

Japonya'daki Fukuşima Dai-içi santralinin işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının başkanlığına getirilen Kobayaşi Yoşimitsu, "İşlenmiş atık su dahil, meselelerin üstesinden gelmek ve firmanın yöneticiliğini güçlendirmek istiyorum." dedi.

YENİ BAŞKAN ATANDI

TEPCO'nun başkanlık koltuğu, Haziran 2020'den bu yana boştu. 10 yıl önce yaşanan deprem ve tsunami sonrası sızıntının meydana gelen Fukuşima Dai-içi nükleer santralinin işleticisi TEPCO yaptığı açıklamada, daha önce 4 yıl Japonya Kurumsal Yöneticiler Federasyonu başkanlığı yapmış ve şu an Mitsubishi Chemical Corp. başkanlığını yürüten Kobayaşi Yoşimitsu’yu yeni başkan olarak atadıklarını duyurdu.

“FUKUŞİMA İÇİN SORUMLULUĞUMU YERİNE GETİRMEK İSTİYORUM”

Düzenlediği çevrim içi basın toplantısında konuşan Kobayaşi ise "Fukuşima için sorumluluğumu yerine getirmek, işlenmiş atık su dahil, meselelerin üstesinden gelmek ve firmanın yöneticiliğini güçlendirmek istiyorum." diye konuştu.

YENİ BAŞKANIN İŞİ ZOR

Kyodo ajansı da haberinde, merkezi hükümetin santraldeki işlenmiş atık suyun denize salıverilmesine ilişkin geçen ay verdiği karar sonrası Kobayaşi'nin, bölge genelindeki muhalefete göğüs germesi gerekeceğini bildirdi.