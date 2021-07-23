G20 Çevre Bakanları sonuç bildirisi kabul edildi

Dünyanın önde gelen kuruluşları artık ekonomiler ve çevre arasındaki doğrudan ilişkiyi görmeye ve anlaşma metinlerinde dile getirmeye başladı.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde bir araya gelen G20 ülkeleri, bu kez ekonomiye çevre üzerinden yaklaşarak yeni kararlar aldı.

Çevre Bakanları, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik, habitat kaybı ve çölleşme, doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı gibi konulardaki zorluklarla mücadelede çabalarını arttırarak sürdüreceklerini taahhüt etti.

25 MADDELİK BİR SONUÇ BİLDİRİSİ KABUL EDİLDİ

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani, ilk günkü toplantıların ardından düzenlediği basın toplantısında, 25 maddelik bir sonuç bildirisini kabul ettiklerini açıkladı.

“G20, İLK KEZ İKLİM, ÇEVRE, ENERJİ VE YOKSULLUK ARASINDAKİ BAĞLANTIYI TANIDI”

Bakan Cingolani, "G20, ilk kez iklim, çevre, enerji ve yoksulluk arasındaki bağlantıyı tanıdı. Şimdiye kadar bunlar birbirinden ayrı düşünülen sektörlerdi." dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ ÜZERİNDE ENGEL

G20 Çevre Bakanlarının kabul ettiği bildiride, "G20 Çevre Bakanları olarak, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik, habitat kaybı, istilacı yabancı türler, arazi bozulması, çölleşme, okyanus ve deniz sağlığındaki düşüş, tatlı su ve diğer doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı konusundaki zorluklara yönelik çabaları sürdürmeyi ve arttırmayı taahhüt ediyoruz. Bu zorlukların üstesinden gelmenin, insan refahı, sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim için gerekli olduğuna inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

OKYANUS VE DENİZLERİN SAĞLIĞINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Bildiride, emisyon seviyeleri ve iklim değişikliği gibi nedenlerden ötürü okyanus ve denizlerin sağlığından ciddi endişe duyulduğu vurgulandı.

TEK KULLANIMLIK PLASTİKLERİ AZALTMAK İÇİN BİLİNÇLENDİRME TEŞVİK EDİLECEK

Denizdeki plastik çöp atıklarının deniz ekosistemi, balıkçılık ve turizm üzerindeki ciddi etkisi kabul edilen bildiride, bununla mücadelede; ulusal, bölgesel ve küresel çabaların yoğunlaştırılması çağrısı da yapıldı. Ayrıca tek kullanımlık plastikleri önemli ölçüde azaltmak için toplumların bilinçlendirilmesinin teşvik edildiği belirtildi.

Bildiride, genç kuşaklara çevreyi koruma bilincinin eğitim kanallarıyla aktarılması konusunda iş birliğinin geliştirilmesin ve gençleri her düzeyde çevre ile ilgili süreçlere dahil etmenin öneminin kabul edildiği vurgulandı.

AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE MALİ, TEKNOLOJİK, KAPASİTE GELİŞTİRME DESTEĞİ

Gelişmekte olan ülkelere ve en az gelişmiş ülkelere mali, teknolojik, kapasite geliştirme desteği sağlanmasının teşvik edildiği belirtilen bildiride, Rio Bildirisi ilkeleri hatırlatılarak, "Farklı zorluklarla yüzleştiğimizi kabul ederek, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik uluslararası iş birliğimizi güçlendireceğiz." ifadeleri yer aldı.