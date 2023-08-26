G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Zirvesi’nde ikili temaslar artırıldı Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Bolat'ın G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Zirvesi’nde toplam 9 ikili temas kurduğunu belirterek, görüşülen ülke temsilcileri ve konular hakkında bilgi verdi.

AA

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimi uluslararası temasları geliştirmeye devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu amaçla Hindistan'da düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Zirvesi’nde 9 toplantıya katılarak ayrıca ihracatı artırmaya yönelik ikili temaslar kurdu.

Kurulan temaslarda, Türkiye için istihdamı da artıran ihracat alanı öncelikli konular arasında yer aldı.

“Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek” temasıyla G20 zirvelerinin “Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı” için Türkiye’yi temsilen Hindistan’ın Jaipur kentine giden Bakan Bolat birçok oturuma katılarak üye ülkelerin ticaret bakanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

2024 yılı başında JETCO toplantısı Türkiye'de yapılacak

Toplantıda kurulu temaslardan 2024 yılı başında JETCO toplantısını ve iş adamları forumunu Türkiye’de yapmak kararı çıktı.

Bakan Bolat, programın açılış oturumunda, ülkemiz adına günümüzün küresel sorunlarının çözümünde kapsayıcı büyüme ve insani gelişmenin önemini vurguladı.

G20 toplantısı çerçevesinde, “ticaret, ekonomik büyüme ve refah”, “küresel değer zincirlerinin krizlere dayanıklılığının güçlendirilmesi” ve “Dünya Ticaret Örgütü’nün reformu” konu başlıkları ele alındı.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah AI Kasabi ile görüşüldü

İkili görüşmeler çerçevesinde Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah AI Kasabi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Bolat görüşme sonrası şunları ifade etti:

Cumhurbaşkanımızın geçen ayki Suudi Arabistan ziyaretinde de ela alınan; ikili ticaret, müteahhitlik hizmetleri, Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu kapsamındaki iş birliği fırsatları gibi konulara ilişkin atılabilecek somut adımları değerlendirdik. Suudi Arabistan’a kırmızı et, beyaz et, süt ürünleri ihracatı ve teminat mektupları kabulü konusundaki sorunlar çözüme kavuşturuldu. Ülkelerimiz arasındaki üst düzey iş birliği doğrultusunda, ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğimize inanıyoruz.

DTÖ Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo Iweala ile temas kuruldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat daha sonra Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo Iweala ile bir araya geldi. Dr. Okonjo Türkiye’nin saygın bir ülke olduğunu ve önümüzdeki şubat ayında Abu Dhabi de yapılacak DTÖ Bakanlar Komitesi toplantısında ilerleme sağlanması için Türkiye’nin katkılarını desteğini yanlarında görmek istediğini belirtti.

Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Olivier Becht ile ikili yatırım konuşuldu

Aynı gün Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Olivier Becht ile görüşen Bakan Bolat Türkiye ve Fransa arasındaki ikili ticaret ve yatırım konularını ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve 2024 yılı başında JETCO toplantısını ve iş adamları forumunu Türkiye’de yapmak üzerinde uzlaştıklarını ifade etti.

Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ile görşüldü

Aynı günün akşamında ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ile G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı kapsamında Hindistan’da bir araya geldi.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ile bir araya gelindi

G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Zirvesi’nin 2. gününde Bakan Bolat; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ile bir araya geldi ve görüşmeden sonra şöyle açıklama yaptı:

Önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ekonomik ilişkilerimizde başlayacak yeni döneme ilişkin planlarımızı ele aldık, Cumhurbaşkanımızın Abu Dhabi ziyaretinde kararlaştırılan yatırım alanları ve müteahhitlik sektörümüzün BAE’nin “Abu Dhabi 2030 Vizyonu” kapsamında yer alabileceği projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. JETCO mekanizmamızın ilk toplantısını, iş adamlarımızın katılımıyla yıl sonuna kadar Türkiye’de yapmayı kararlaştırdık. Türkiye-BAE arasındaki ikili ticareti ve yatırımları arttırma noktasındaki çalışmalarımızı karşılıklı olarak hızlandıracağız.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaretten Sorumlu Komiser Valdis Dombrovskis ile iş alanları ele alındı

Aynı gün Bakan Bolat Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaretten Sorumlu Komiser Valdis Dombrovskis ile G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısında bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile AB ticaretinde yeni diyalog dönemini, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakereleri öncesinde beklentileri, iş birliği alanlarını ele aldıklarını ifade etti.

Güney Kore Ticaret Bakanı Dukgeun Ahn ile ithalat kolaylıkları konuşuldu

Toplantı gündemine aralıksız devam eden Bakan Bolat, Güney Kore Ticaret Bakanı Dukgeun Ahn ile de bir araya geldi. Bolat, Güney Kore tarafında Türkiye’ye daha fazla yatırım yapılması ve Güney Kore lehine dış ticaret fazlasının bir an önce düzeltilmesi için ithalat kolaylıkları beklediklerini belirtti.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile düzenli ticari istişare adımları masaya yatırıldı

G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısı kapsamında Hindistan'da son görüşmesini ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Bolat, şu değerlendirmede bulundu: