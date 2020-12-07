G7 maliye bakanları dijital para birimleri için düzenleme istedi

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, dijital para birimleri için düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile AB Komisyonu, Euro Grubu, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Finansal İstikrar Kurulundan yetkililerle görüştüğü belirtildi.

"G7 ÜLKELERİ KOORDİNASYON HALİNDE ÇALIŞIYOR"

Koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik 12'inci G7 toplantısının gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, G7 maliye bakanlıkları ve merkez bankalarının düzenli iletişim halinde olduğu ve koronavirüs salgınına karşı zamanında ve etkili adımlar atmaya yönelik koordinasyon halinde olmaya devam ettikleri yinelendi.

"GÜÇLÜ BİR TOPARLANMA İÇİN"

Açıklamada, maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının görüşmede ekonomide güçlü bir toparlanma sağlamak için uygulanan yerel ve uluslararası ekonomik yanıtlar ve stratejileri görüştüğü aktarıldı.

"G7 GENELİNDE GÜÇLÜ BİR DESTEK VAR"

Kripto ve diğer dijital varlıkların gelişimi ile bunların kötü amaçla ve yasa dışı faaliyetlerde kullanılmalarını önleme çalışmalarının da ele alındığına işaret edilen açıklamada, "G7 genelinde dijital para birimleri için düzenleme yapılmasına gerek duyulduğu konusunda güçlü bir destek var." değerlendirmesinde bulunuldu.

DİJİTAL ÖDEME SİSTEMİNE YÖNELİK ORTAK AÇIKLAMA

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, 13 Ekim'de dijital ödeme sistemlerine ilişkin ortak açıklama yapmıştı.

Açıklamada, ödeme hizmetlerinin uygun şekilde denetlenmesi ve düzenlenmesi gerektiği vurgulanarak, G7 yetkililerinin dijital para birimleriyle ilgili fırsatları ve riskleri araştırdığı aktarılmıştı.