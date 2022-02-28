G7: Rusya, Ukrayna'ya verdiği zarardan sorumlu

G7 ülkeleri, bir açıklama yaparak Rusya'yı, askeri saldırganlığından dolayı Ukrayna’ya ve halkına verdiği her türlü zarardan sorumlu tuttu.

Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya’dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi, video konferans yoluyla düzenlediği toplantının ardından bir açıklama yaptı.

Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katıldı.

BAKANLAR SAVAŞI KINADI

Açıklamada, dışişleri bakanlarının Rusya’nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü ve Belarus’un desteklediği savaşı kınadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlar Rusya'nın barışçıl, demokratik ve bağımsız bir ülkeye kasıtlı ve sebepsiz saldırının neden olduğu anlamsız can kayıplarından ve yıkımından duydukları dehşeti dile getirdi. Bakanlar Rusya’dan, Ukrayna’ya, onun sivil halkına ve alt yapısına devam eden saldırılarını derhal durdurmasını ve silahlı kuvvetlerini derhal geri çekmesini istedi." ifadesi kullanıldı.

"HER TÜRLÜ ZARARDAN RUSYA SORUMLU"

Bakanların dünya barışının ve uluslararası güvenlik temelinin yanında uluslararası hukuk normlarının ihlalinin cevapsız kalmaması konusunda mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna'ya ve halkına, ayrıca uluslararası kuruluşlara ve onların mallarına askeri saldırganlığıyla verdiği her türlü zarardan sorumlu tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

G7 ÜLKELERİ RUSYA'YI GENİŞ VE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KINAYACAK

Açıklamada, G7 ülkelerinin Rusya’ya ve Rus saldırısına imkan veren Belarus’a yönelik sert ve eşgüdümlü yaptırımları yola koyduğu aktarılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları durdurmaması durumunda başka adımların da atılacağı kaydedildi. "Bakanlar, Rus saldırganlığının neden olduğu hiçbir statü değişikliğinin tanınmayacağının altını çizdi." ifadesi kullanılan açıklamada, bakanların Rusya’nın haksız davranışının uluslararası alanda geniş ve güçlü bir şekilde kınanmasını sağlamak için yakın iş birliği yapma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

BM'NİN TEPKİ GÖSTERMESİ BEKLENİYOR

Açıklamada, bakanların Birleşmiş Milletlere (BM) üye devletlerden Rusya’nın saldırganlığına karşı sert ve net tavır almalarını ve özellikle BM Genel Kurulu’nda ve İnsan Hakları Konseyi'nde Rusya'nın eylemlerini kınamalarını talep ettiği aktarıldı.