G7 ülkeleri merkez bankası dijital para birimlerine aynı yaklaşıyor

ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada’dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları, ortak açıklama yaparak dijital para birimlerine karşı yaklaşımlarını ana hatları ile belirledi.

G7 ülkeleri, merkez bankalarının dijital para birimlerinin olması gerektiğini ancak bankaların mali politikalarına zarar verilmesinin önüne geçilecek önlemlerin de alınmasını istiyor.

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, merkez bankası dijital para birimlerinin merkez bankalarının parasal ve finansal istikrar hedeflerini yerine getirme kabiliyetine zarar vermemesi gerektiğini bildirdi.

MERKEZ BANKASI DİJİTAL PARA BİRİMLERİNE İLİŞKİN ORTAK AÇIKLAMA

ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada’nın yer aldığı G7 ülkelerinin maliye bakanları ile merkez bankası başkanları, merkez bankası dijital para birimleri ve dijital ödemelere ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

DİJİTAL PARALAR KAMU POLİTİKASI VE DÜZENLEYİCİ SORUNLARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Dijital para ve ödemelerdeki inovasyonun önemli faydalar sağlama potansiyeli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ancak bunların önemli kamu politikası ve düzenleyici sorunları da gündeme getirdiği kaydedildi.

HENÜZ HİÇBİR G7 ÜLKESİNİN MERKEZ BANKASI DİJİTAL PARA BİRİMİ ÇIKARMAYA YÖNELİK KARAR ALMADI

Açıklamada, merkez bankası dijital para biriminin nakdi tamamlayabileceği, likit, güvenli bir uzlaşma varlığı ve ödemeler sistemi için bir çapa görevi göreceği belirtilerek, henüz hiçbir G7 ülkesinin merkez bankası dijital para birimi çıkarmaya yönelik karar almadığı ve potansiyel politika sonuçlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin devam edeceği bildirildi.

“DİJİTAL PARA BİRİMİ, MERKEZ BANKALARININ HEDEFLERİNİ YERİNE GETİRME KABİLİYETİNE ZARAR VERMEMELİ”

Merkez bankası dijital para biriminin şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve sağlam ekonomik yönetişim taahhütlerine dayanması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Herhangi bir merkez bankası dijital para birimi, merkez bankalarının parasal ve finansal istikrar hedeflerini yerine getirme kabiliyetini desteklemeli ve buna zarar vermemelidir." değerlendirmesine yer verildi.

MERKEZ BANKALARI RİSKLERE KARŞI DAYANIKLI OLMALI

Açıklamada, merkez bankası dijital para birimi ekosisteminin güvenli ve siber saldırı, dolandırıcılık ve diğer operasyonel risklere karşı dayanıklı olması, yasa dışı finansman endişelerini ele alması ve enerji açısından verimli olması gerektiği ifade edildi.

ORTAK SORUMLULUK MESAJI

Merkez bankası dijital para biriminin ödeme seçeneklerinde seçim ve çeşitliliği teşvik eden açık, şeffaf ve rekabetçi bir ortamda faaliyet göstermesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, sınır ötesi ödemelerde uluslararası parasal ve finansal sisteme zararlı yayılmaları en aza indirmek için ortak sorumluluğun olduğu kaydedildi.