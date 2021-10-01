Galataport İstanbul ilk yolcu gemisi ağırlıyor

İstanbul Karaköy'de uzun yıllar projesi ve sonrasında da yapımı süren Galataport'un, ilk kruvaziyer gemisini ağırlıyor olması önem taşıyor.

Galataport İstanbul’un, dünyadaki kruvaziyer terminalinden ayrılan pek çok yönü var. Ayrıca sadece bulunduğu limana değil tüm bölgeye ekonomik açıdan katkı sağlaması bekleniyor.

İLK GEMİ GALAPORT'A DEMİRLEDİ

İstanbul’a iki yıl sonra gelen ilk yolcu gemisi, Galataport İstanbul’da dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminaline demirledi.

SADECE LİMAN DEĞİL SANKİ TURİZM MERKEZİ

Şehrin tarihi limanını dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve kültür sanat, alışveriş ve gastronomi merkezine dönüştüren, 200 yıldır kapalı olan sahil şeridini yeniden halkın erişimine açan Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisini 1 Ekim Cuma günü karşıladı.

İLK GEMİ VARNA'DAN GELDİ

Bulgaristan’ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı geminin 57 yolcusu, seyahatlerini eşsiz bir tarihi yarımada manzarası ile karşılandıkları İstanbul’da tamamlayacak. Bir gece Galataport İstanbul’da kalacak gemi, 2 Ekim’de uzun bir aradan sonra Galataport İstanbul’dan gemiye binecek 69 yeni yolcusu ile bir sonraki rotasına doğru yola çıkacak.

GALATAPORT BİR "ANA LİMAN"

Kruvaziyer sektöründe seyahatlerin başlangıç ve bitiş noktası olan limanlar “ana liman” olarak tanımlanıyor. Seyahatine ana limandan başlayıp bitiren kruvaziyer yolcuları, günübirlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, şehre diğer yollardan gelen bir turistin ise 8 katı kadar alışveriş ve yeme içme harcamasına ek olarak konaklama ve uçuş harcaması yapıyor.

EKONOMİYE CİDDİ KATKISI BEKLENİYOR

İstanbul ve Türkiye turizmine ve ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak olan Galataport İstanbul için SeaDream II gemisi, ana liman konumlamasının ilk adımı olma özelliğini de taşıyor.

Galataport İstanbul, 1 milyar 700 milyon dolarlık yatırım tutarı ile Boğaz kenarında 1,2 kilometre sahil şeridini kapsayan dünyanın en önemli projeleri arasında yer alıyor. Galataport İstanbul, engelli dostu ve düşük katlı yapıları, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi, alternatif ulaşım olanakları gibi birçok özelliği ile öne çıkıyor.

“GEMİLERİMİZİ LİMANDA DAHA SIK GÖRECEĞİZ”

Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, “Galataport İstanbul olarak ilk yolcu gemimizi karşılamaktan dolayı çok mutluyuz. Pandeminin yol açtığı erteleme ve iptaller, dünya genelinde aşılanmanın artışıyla ortadan kalkmaya başlıyor. Gemilerimizi daha sık göreceğimiz, farklı ülkelerden, farklı sınıflarda kruvaziyerlerin demirleyeceği bir yıl olacağını ümit ediyoruz. Galataport İstanbul’a gelecek her yolcu ve mürettebat hem ekonomik hem de sosyal anlamda ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Her yıl yaklaşık 1 milyon 500 bin kruvaziyer yolcusu hedefliyoruz. Her turist ülkesine döndüğünde 4 kişiye Türkiye ziyaretinden söz etse her sezon milyonlarca insana erişmiş olabiliriz. Kruvaziyer sektörünün bir şehre ekonomik ve sosyal katkısı çok önemli.” dedi.