Garanti BBVA, Global Finance’ten üç sürdürülebilir finansman ödülü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sürdürülebilir finansman alanında uzun vadeli stratejisi, yenilikçi ürünleri ve ölçülebilir etkisiyle öne çıkan Garanti BBVA, dünyanın önde gelen finans yayınlarından Global Finance tarafından düzenlenen 2026 Sustainable Finance Awards kapsamında üç ayrı kategoride ödül kazandı.

Banka, bu başarıyla çevresel ve sosyal etkiyi odağına alan yaklaşımını uluslararası platformda bir kez daha ortaya koydu.

ÜÇ KATEGORİDE ULUSLARARASI TAKDİR

Garanti BBVA, “Türkiye’nin En İyi Sürdürülebilir Finansman Bankası” ödülünün yanı sıra, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan sürdürülebilirlikle bağlantılı finansmanla “Orta ve Doğu Avrupa’da Yılın Sürdürülebilir Finansman Anlaşması” ve “Orta ve Doğu Avrupa’da Toplulukları Destekleyen En İyi Banka” ödüllerinin de sahibi oldu.

Global Finance editörlerinin değerlendirmesinde; Garanti BBVA’nın sürdürülebilir finansmanı iş modelinin merkezine alan yaklaşımı, çevresel ve sosyal etkiyi odağına koyan finansman çözümleri ile Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa’da yarattığı somut ve ölçülebilir katkılar belirleyici oldu.

3,5 TRİLYON TL’LİK SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN TAAHHÜDÜ

Banka, 2018–2025 dönemi için açıkladığı sürdürülebilir finansman hedefini planlanandan önce tamamladı. Ardından 2018-2029 dönemini kapsayan 3,5 trilyon TL tutarında sürdürülebilir finansman taahhüdünde bulundu.

Garanti BBVA, bu hedefler doğrultusunda yeşil, sosyal ve sürdürülebilirlikle bağlantılı finansman ürünleriyle reel sektörün dönüşümünü desteklemeyi sürdürüyor.

Yenilenebilir enerji projelerinden yeşil dönüşüm yatırımlarına, döngüsel ekonomi uygulamalarından sürdürülebilir konut, turizm ve tarım finansmanına kadar geniş bir alanda sunulan çözümler, bankanın sürdürülebilirliği uzun vadeli bir değer sistemi olarak ele alan yaklaşımının temelini oluşturuyor.

“UZUN VADELİ DEĞER YARATMA ODAĞIMIZIN GÜÇLÜ BİR YANSIMASI”

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ödüllerle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

Garanti BBVA’da sürdürülebilirliği bir ürün ya da dönemsel bir gündem olarak değil, iş yapış biçimimizin temel bir unsuru olarak görüyoruz. İklim kriziyle mücadeleden kapsayıcı büyümeye, altyapı yatırımlarından toplumsal kalkınmaya kadar geniş bir alanda müşterilerimizle birlikte uzun vadeli değer üreten çözümler geliştiriyoruz. Global Finance gibi uluslararası itibarı yüksek bir kurum tarafından üç ayrı kategoride ödüle layık görülmek, doğru yönde ilerlediğimizin güçlü bir göstergesi.

ANTALYA-ALANYA OTOYOLU’NA ÖRNEK FİNANSMAN

Garanti BBVA’nın ödüle layık görülen projelerinden biri olan Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar euro tutarındaki sürdürülebilirlikle bağlantılı finansman, Türkiye’de kurumsal bir şirkete sağlanmış en büyük sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi işlemlerinden biri olma özelliğini taşıyor.