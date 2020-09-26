Gastronomi şehri Afyon’un tatlarına haşhaşlı dondurma da katıldı

Haşhaşı meşhur gastronomi şehri Afyon’un haşhaşlı lokumu, ev mayası, börekleri vardı; şimdi de kentte dondurmacılık yapan bir esnaf dondurmasını üretti.

Afyon, yeni tadı haşhaşlı dondurma ile turizmde bir adım daha öteye ilerine gitmeyi hedefliyor.

Afyonkarahisar'da tatlıcı esnafı Salih Sayır, yöresel lezzet haşhaşı dondurmayla buluşturdu. Haşhaşın sarı ve siyah tanelerini Maraş dondurmasıyla birleştiren Sayır, “Gastronomi şehri Afyonkarahisar’ı haşhaş ürünleri ile ön planda tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Kentte tatlı ve dondurma sektöründe hizmet veren Salih Sayır, haşhaşı daha önce güllaç, lokma tatlısı ve baklavada denediklerini kaydetti. Şimdi de haşhaşlı dondurma yaptıklarını ifade eden Sayır, müşterilerinin ve il dışından gelenlerin de çok beğendiğini aktardı.

“BİZİ İNTERNET ÜZERİNDE BULUYORLAR”

Haşhaşlı dondurma için il dışından irtibat kuran müşterileri olduğunu belirten Salih Sayır, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 15 yıldan beri Afyonkarahisar'da tatlı ve dondurma üzerine hizmet veriyorum. Bildiğiniz üzere Afyonkarahisar gastronomi şehri ve haşhaşlı ürünleri ön planda tutmaya çalışıyoruz.

DAHA ÖNCE GÜLLAÇ TATLISI, LOKMA TATLISI, BAKLAVASINI DENEDİK

Daha önce güllaç tatlısı, lokma tatlısı, baklavasını denedik haşhaşlının, şimdi de dondurmayı denedik. Sarı haşhaş ve esmer haşhaş olmak üzere. Önümüzdeki sezon inşallah diğer meyveli dondurmaları da denemeyi düşünüyoruz. İl dışından misafirlerimiz var, şimdiden bizi internet üzerinde buluyorlar, 'Paketiniz var mı, il dışına servisiniz var mı?' diye soruyorlar. İnşallah önümüzdeki sezon ona da başlayacağız. Çok lezzetli, değişik buluyorlar. Talep çok güzel. 'Afyonkarahisar'da ne meşhur?' diye sorduklarında haşhaşlı katmer olsun, bükme olsun, bir de haşhaşlı dondurmayı görünce, 'Haşhaşın dondurması da mı var?' diye şaşırıyorlar."

"GERÇEKTEN GÜZEL VE LEZZETLİ OLMUŞ"

Haşhaşlı dondurmayı beğendiğini söyleyen öğrenci Mehmet Kutver (18), "Haşhaşla dondurmayı birleştirmişler. Çok güzel olmuş herkesin yemesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Dondurmayı yedikten sonra beğenen ve tavsiye eden ev kadını Semiya Gencer (37), "Afyonun siyah haşhaşı ve sarı haşhaşı ile dondurmanın tadı güzel olmuş" dedi.