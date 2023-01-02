Gayrimenkul alımlarında dikkat edilecekleri konunu uzmanı, Ensonhaber okuru için sıraladı.

Avukat Burak Önder'e "Gayrimenkul almadan önce riskini nasıl öğrenebiliriz?" diye sorduk.

Önder, gayrimenkulün ülkemizde yaygın bir yatırım aracı olarak görüldüğünü ama gerçekten riskler içerdiğini örneklerle dile getirdi.

Gayrimenkulu satın almadan önce tapu müdürlüğüne gidilmeli

Bu riskleri en aza indirmek için hızlı karar vermeden önce araştırma yapmayı öneren Avukat Önder'in ilk önerisi "Gayrimenkulu satın almadan önce tapu müdürlüğüne gidilerek, tapu kayıtlarına kesinlikle bakılmalı, taşınmaz üzerinde ipotek, şerh var mı yok mu öğrenilmeli." oldu.

Gayrimenkul almadan önce riskini öğrenmek için yapılacakların listesi:

Önder'in arsa, konut ve iş yeri gibi gayrimenkulleri almadan önce yapılacaklara dair önerileri şöyle listeleniyor: