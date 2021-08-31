Gayrimenkul hizmetleri endeksi yıllık yüzde 164,78 arttı

Temmuz 2021 tarihli Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yayınlandı. Endeks yıllık yüzde 37,99 aylık olarak ise yüzde 7,82 arttı. Sektörler incelendiğinde en büyük artış gayrimenkul hizmetlerinde yaşandı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,82, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,99 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 24,54 artış gösterdi.

GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDE AYLIK YÜZDE 51,10 YILLIK 164,78, ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerde önceki yılın aynı ayına göre, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 164,78, artış gerçekleşti. Bir önceki aya göre, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 51,10 artış gerçekleşti.

H-ÜFE sektörlerinde yıllık gayrimenkul hizmetleri yüzde 164,78 aylık ise yüzde 51,10 endekslerin en fazla arttığı alt sektör oldu.