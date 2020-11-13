Gayrimenkul satışı yıl bitmeden 2 milyonu aştı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, bu yılın 10 ayında gayrimenkul satışı konusunda 2 milyon 241 bin 850 işlem gerçekleşti.

Kredi faiz oranlarının düşmesi ile başlayan gayrimenkul satışlarındaki artış, ekim ayında da devam etti. Önceki yıllarda yılın sonunda elde edilen satış rakamı, bu yılın 10 ayında yakalandı.

Türkiye genelinde geçen yılın 10 ayında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, 1 milyon 782 bin 36 konut, iş yeri, arsa, tarla gibi gayrimenkul satış işlemi yapılırken bu yılın aynı döneminde bu sayı 2 milyon 241 bin 850'ye yükseldi.

TAPUDAKİ SATIŞLARIN DEĞERİ 414.3 MİLYAR LİRA

Tapuda bu satışlarda 414 milyar 308 milyon 468 bin 608 liralık değer ibraz edildi.

TOPLAM İŞLEM SAYISI DAHA FAZLA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, bu yılın 10 ayında 8 milyon 936 bin 74 işlem gerçekleşti.

Yurt genelinde tüm işlemlerde geçen yıl 3 trilyon 841 milyar 670 milyon 996 bin 357 lira değer ibraz edilirken bu rakam 2020'nin aynı döneminde 1 trilyon 861 milyar 337 milyon 559 bin 774 liraya geriledi.

HARÇ GELİRİ GEÇEN YILA ORANLA İKİ KAT ARTTI

Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri ise 15 milyar 10 milyon 629 bin 369 lira olarak kaydedildi. Bağış, taksim, ipotek, intikal ve tahsis gibi diğer işlemlerden sağlanan harç gelirleriyle rakam toplam 15 milyar 479 milyon 433 bin 973 liraya ulaştı.