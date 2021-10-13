Gayrimenkul sektörü, dijital dünyayı daha etkin kullanmaya başladı

Gayrimenkul sektörü, salgının da etkisiyle dijital dünyayı daha etkin kullanmaya başladı. Uzmanlar, bu platformlarda sağlıklı bilgi sunulması ve müşterilerine güven verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Türkiye nüfusunun yüksek oranının internet erişimine sahip olması ve konut aramalarında emlak sitelerinin yüksek oranda tercih edilmesi, emlak danışmanlarının dijital alanda rekabetine yön verdi.

EMLAK DANIŞMANLARI DİJİTAL REKABETE GİRDİ

Salgınla birlikte teknolojinin yoğun kullanıldığı sektörlerin başında gelen gayrimenkulde, emlak danışmanları arasında dijital rekabet hız kazandı.

"EMLAK DANIŞMANLARI SOSYAL MEDYAYI MUTLAKA ETKİN KULLANMALI"

Emlak online sitesi ortağı genel müdürü Mehmet Erkek, “Sağlıklı bilgi sunulmalı ve müşterilerine güven vermeli.” notunu da ileterek, "Dijital vitrin bir emlak sitesinde görünenden ibaret değildir. Müşterilerin gayrimenkul ofisine veya emlak ilanına ulaştığı e-posta, mesajlaşma kutusu, WhatsApp gibi her türlü mecradan zamanında dönüş yapılması, sağlıklı bir iletişim tesis etmekte çok önemlidir. Ayrıca, emlak danışmanları sosyal medyayı da mutlaka etkin bir şekilde kullanmalıdır." ifadelerini kullandı.

“EMLAK SİTESİNDE LİSTELENEN İLAN PORTFÖYÜ DANIŞMANLARIN EN ÖNEMLİ VİTRİNİ”

Dijital dünyada var olmaktan çok, nasıl var olmak gerektiğine değinen Erkek, şunları kaydetti:

"Bir emlak danışmanının yer aldığı her dijital mecrada bir profil yazısı, bir profesyonel fotoğraf mutlaka bulunmalıdır. Emlak sitesinde listelenen ilan portföyü birçok yönüyle danışmanların en önemli vitrinidir ve ilanlar 'gerçek' olmalı, kaliteli fotoğraflar kullanılmalıdır. Gerçek ilan, gerçekte olan bilgiyi yansıtma, konumuyla, nitelikleriyle, açıklamasıyla gerçek olmalıdır."