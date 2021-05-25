Gayrimenkul sektörü teşvik ve destek bekliyor

Türkiye'de önemli bir yatırım alanı olan gayrimenkul sektörü, 2018 yılından bu yana yaşadığı dalgalanmalara devletin destek ve teşvikleri ile ayakta durmaya çalışırken yeni kampanyalar talep ediyor.

Gayrimenkul sektörü, 2020 yılı Mart ayında başlayan pandemi ve kapanma süreçlerinin getirdiği zorlukların ardından, 2020 yılı Haziran ayında yapılan devlet destekli kampanyaların etkisi ile nefes aldı.

Gayrimenkul sektörü temsilcilerinden Ahu Minareci Küçükağa da konut satışlarındaki dalgalanmalarının yerinin yükselişe bıraktığını ancak buna daha çok ivme kazandırmak için yeni kampanyaların devreye girmesi beklentisi taşıdıklarını dile getirdi.

RAKAMLARLA KONUT PİYASASI

Türkiye genelinde konut satışları 332 bin 508 ipotekli, 1 milyon 16 bin 221 diğer satış türünde gerçekleşti. 2019 yılında ipotekli satışların payı yüzde 24,7 oldu. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 oranında azalarak 42 bin 783 olarak kayıtlara geçti. İpotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 oranında azalış göstererek 17 bin 88 oldu. Türkiye genelinde konut satışları ise 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu. Konut satışlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316'ya yükseldi. İpotekli konut satışının ise yüzde 72,4 artarak 573 bin 337 sayısını verdi.